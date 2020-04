Presenza di Covid-19 nell’acqua, terrore a Parigi. Il Comune: riguarda acqua non potabile

Nel pomeriggio da Parigi sono giunte notizie davvero poco rassicuranti. E’ stato il comune stesso ha rendere noto che “Tracce minime dii Covid-19 sono state rinvenute nella rete dell’acqua non potabile del comune di Parigi, utilizzata solitamente per la pulizia delle strade, ma non c’è alcun rischio per l’acqua potabile”, ha poi tenuto a rassicurare il comunicato.

La presenza rinvenuta in una condotta non potabile

La rilevazione si evince da quattro dei 27 punti d’acqua quotidianamente campionati (come accade in tutte le città), per assicurare alla popolazione le massime garanzie igieniche. Come dicevamo, il laboratorio deputato al controllo dell’acqua parigina ha trovato “tracce minime” di coronavirus, motivo per il quale è stato deciso precauzionalmente di sospendere l’erogazione di acqua – comunque non potabile – che viaggia in tubazioni differenti da quella potabile che invece, è stato specificato, ”non presenta alcuna traccia di Covid-19”.

Max