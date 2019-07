Previsioni Meteo fino a ferragosto 2019: ecco che succede, temperature, clima, caldo e anticiclone

Che cosa succederà dal punto di vista climatico da qui fino al 15 Agosto 2019? Quali sono le previsioni che bisogna prendere come riferimento sul piano della meteorologia per poter capire, o quanto meno farsi una idea, del tipo di clima che ci attende da qui a Ferragosto?

Ecco una sorta di guida che, stando alle indicazioni degli esperti di meteo suggeriscono, indica il tipo di clima e di temperatura che ci sarà da aspettarci in questo Agosto 2019.

Previsioni Meteo fino a ferragosto 2019: torna il caldo buono, ecco l’anticiclone delle Azzorre

In primo luogo c’è da tranquillizzare i più ansiosi che però amano il bel tempo. Infatti, la pioggia e le forti precipitazioni di questo ultimo weekend di Luglio saranno presto dimenticate e ‘seppellite’ sotto un’ondata di sole e di temperature da caldo africano.

In secondo luogo, però, va detto che il caldo, ad Agosto 2019, almeno nella seconda parte, non sarà così stringente e opprimente e lo stesso Ferragosto potrebbe essere mite e non invasivo. Quanto alla prima parte? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Sul piano del meteo, torna il caldo buono, come si dice in gergo, dell’anticiclone delle Azzorre, ma occhio. Ci sono, pronte a sorprendere, delle precipitazioni e dei temporali in agguato. Dove? Principalmente al nord, nelle zone delle Dolomiti, Trentino e Nord est.

Alcune precipitazioni potrebbero colpire anche le zone appenniniche ma, nel generale, l’anticiclone delle Azzorre ristabilirà bel tempo e caldo per tutto il centro sud, fino alle previsioni calde ma non afose di Ferragosto. Ma nella seconda metà del mese previsto un ritorno del clima “africano” fino, appunto, a qualche momento di precipitazione occasionale.

Aggiornamento ore 5,32

Dopo le piogge e i temporali di queste ultime ore, Luglio saluta col caldo e il bel tempo. E ai aprirà, come detto, un Agosto che per tutto il finale della settimana prevede l’intervento dell’anticiclone delle Azzorre tornerà.

Il suo lavoro si propagherà verso mezza Italia, e già a partire da oggi il clima e il tempo saranno dei migliori un po’ ovunque. Poi, il ritorno dell’alta pressione delle Azzorre, garantirà stabilità globalmente presa in esame e porterà le temperature sulla media intorno ai 30-33°C.

Questo vuol dire che farà caldo, ma non ci sarà un eccesso di afa. Il primo weekend di Agosto, da Giovedì 01 produrrà aumenti, e un certo picco intorno al 3, ma non così stringente.

Lieve temporale solo sui rilievi alpini del Nord-Est e episodi temporaleschi lungo i rilievi alpini del Nord-Est.

Aggiornamento ore 8,49

Tuttavia, nel nord, i temporali non saranno infrequenti a causa di un calo della pressione sulle regioni settentrionali, con correnti fresche e instabili: sia sul fronte alpino e prealpino, sia Piemonte, Lombardia e Triveneto potrebbero esserci ancora precipitazioni abbondanti.

Quanto al Centro Sud, il bel tempo resisterà per tutta la settimana. L’anticiclone africano porterà a punte di 35-36° C in Sardegna, Sicilia, Lazio e Puglia.

Tra il 3 e il 9 agosto temperature sopra la norma, anche se un abbassamento del flusso atlantico, potrebbe portare a giornate instabili e temporali su Alpi, Prealpi, regioni del nord.

Subito dopo arriverà una ondata di caldo di origine sahariana con temperature fino a 38°C-39°C in Sardegna, Sicilia, Toscana e anche in Pianura Padana).

Al Sud, specialmente in zona adriatica, flussi dai Balcani potrebbero portare una ventilazione maggiore. Sarà così, dunque, fino alla fine del mese, ma specialmente fino al Ferragosto.

Aggiornamento ore 11,58