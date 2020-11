Prima l’entusiasmo per “una grande federazione centrodestra”, poi l’annuncio: “Giovedì Amazon”, Salvini a ‘duemila’

Sempre preso da mille cose, anche oggi il leader della Lega fra qualche messaggio, un commento ed un annuncio, si è distinto per ‘energia’.

Prima ha twittato a favore delle opposizioni scrivendo “Avanti verso una grande federazione del centrodestra, uniti si vince e si aiuta l’Italia. Superiamo distanze e mettiamo insieme idee e valori, per fare tutti insieme il bene del Paese”.

Salvini: “Amazon? Sono un liberale ma stesse regole per tutti”

Poi nel pomeriggio, dopo aver espresso ai giornalisti che lo hanno chiamato, il suo punto di vista in merito a diverse situazioni, Salvini ha annunciato l’ennesima ‘battaglia’: ”Amazon? Ne stiamo parlando da giorni, non è battaglia contro il progresso o il futuro, io sono un liberale, ma tutti devono rispettare le stesse regole, questo dirò all’amministratore delegato di Amazon“.

Giovedì l’incontro con la manager italiana del colosso dell’E-commerce

Infatti, sempre attraverso i social, stavolta Instagram, il leader del Carroccio ha voluto dare qualche anticipazione sull’incontro che giovedì avrà con i vertici italiani del colosso dell’E-commerce.

Nello specifico, Salvini avrà modo di confrontarsi con la Country Manager di Amazon Italia, Mariangela Marseglia.

Un incontro ‘caldo’ vista la ‘linea per gli acquisti’ che nei giorni scorsi il leghista ha più volte consigliato agli italiani, per dare una mano ai ‘nostri’ commercianti – massacrati dalla crisi – proponendo a tutti “acquisti natalizi fatti nei negozi sotto casa e non con un clic in rete”.

Max