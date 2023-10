Primo Congresso Nazionale di ASSORUP, il 6 e 7 ottobre a Roma un confronto fra le Istituzioni e i RUP

ASSORUP, Associazione Nazionale dei Responsabili Unici del Progetto (RUP) ha organizzato per il 6 e 7 ottobre il Primo Congresso Nazionale ASSORUP. L’evento si svolgerà a Roma in più location di assoluto prestigio: per il primo giorno è stata scelta la Sala della Regina, presso la Camera dei Deputati in Piazza Montecitorio e, per favorire la massima partecipazione sarà allestita anche una platea nella Sala Capranichetta di Piazza Montecitorio; il secondo giorno di lavori si svolgerà presso la Sala della Protomoteca, in Piazza del Campidoglio. L!apertura dei lavori è prevista per le 14.00 di venerdì 6 ottobre e la chiusura alle ore 13 di sabato 7 ottobre.

Dopo mesi di incontri telematici, il Primo Congresso Nazionale di ASSORUP sarà l’occasione per fare comunità e toccare le principali questioni che riguardano la categoria dei Responsabili Unici del Progetto.

I temi che verranno affrontati

I relatori del Congresso si alterneranno per parlare di gestione delle risorse del PNRR, di infrastrutture, di appalti nella sanità e, soprattutto, della professionalizzazione del RUP, così come del rapporto con le stazioni appaltanti.

Tema importante che verrà trattato sarà quello della formazione dei RUP, argomento particolarmente caro al Presidente di ASSORUP Daniele Ricciardi, che ha promosso, anche in Italia, il progetto della “Patente del RUP”, nonché il servizio di Training Virtuale che l’Associazione sta diffondendo presso le 40.557 stazioni appaltanti italiane.

I lavori saranno aperti dal Vicepresidente Camera dei Deputati Onorevole Sergio Costa e dai saluti del Vicepresidente del Senato Senatore Maurizio Gasparri.