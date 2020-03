Nelle stesse ore in cui nella vicina città di Pomezia in provincia di Roma si diffondevano le notizie ufficiali circa i contagi relativi al coronavirus, l’attigua città di Ardea, fibrillando forse in balia di una vox populi troppo allarmistica e fuorviante, rischiava di finire in un tunnel di psicosi.

Ad Ardea, infatti, a margine di una giornata molto tesa nell’intero hinterland periferico di Roma, si diffondevano le voci circa un sospetto di positivo al coronavirus: per calmare le voci, è dovuto intervenire il Sindaco rutulo, Savarese.

Psicosi Coronavirus a Ardea, il Sindaco: nessun sospetto di contagi. La nota del Comune

Dopo il contagio del poliziotto di Pomezia, e dei suoi stretti familiari sottoposti al protocollo di controllo domiciliare, ad Ardea si erano diffuse, nella giornata di ieri, della voci circa un analogo caso. Il sindaco del comune ardeatino ha dovuto diramare un comunicato.

“Non ci sono casi registrati ad Ardea d’infezioni da COVID-19.

Questa mattina è girata voce di una signora posta in quarantena. Siamo costantemente in contatto con l’ASL per questo abbiamo potuto appurare che la signora in questione ha informato le autorità di un suo stato febbricitante.”, ha dichiarato il sindaco.

“La signora ha dichiarato di essersi recata in Lombardia e che mercoledì scorso ha notato sintomi che l’hanno messa in allarme. Prontamente la signora ha interessato il proprio medico e l’ASL, raccontando in dettaglio dei suoi movimenti, del suo lavoro e del suo stato di salute. L’ASL, sulla base di quanto riferito, non ha riscontrato motivi per porre in quarantena la signora, né di procedere ad analisi. Nessuna indicazione è stata al momento data per la famiglia della signora, che lavora a Roma e vive ad Ardea – con tre ragazzi e un compagno.”

E ancora, si legge nella nota. “Con senso di responsabilità, e per pura precauzione, la signora ha preferito di rimanere in casa dove costantemente indossa una mascherina protettiva.

Voglio dunque rassicurare la cittadinanza. In questi giorni moltissimi di noi soffrono di malesseri stagionali; la situazione meteo nemmeno ci aiuta perché stiamo passando da giornate assolate quasi primaverili, a giornate fredde e piovose. L’insorgenza di consueti sintomi influenzali non deve dunque preoccuparci.”

A conclusione, il primo cittadino snocciola ulteriori chiarimenti. “È stato attivato a titolo precauzionale anche il Centro Operativo Comunale (COC) e siamo pronti ad affrontare l’evolversi della situazione, nel malaugurato caso che se ne presentasse la necessità.”

