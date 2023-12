Pubblica amministrazione nel mirino degli hacker, attacco con richiesta di riscatto

(Adnkronos) – L’attacco hacker che nei giorni scorsi ha coinvolto le pubbliche amministrazioni che si avvalgono dei servizi di Westpole è di tipo ransomware cioè finalizzato alla richiesta di riscatto. A quanto si apprende, l’attacco sarebbe stato rivendicato dal gruppo russo Lockbit. A quanto si apprende da fonti qualificate il 52% dei dati sarebbe stato recuperato mentre per il resto si continua a lavorare. L’attacco hacker che ha colpito Westpole ha avuto infatti effetti pesanti su Pa Digitale che si avvale dei servizi dell’azienda con conseguenze dirette su circa 1300 pubbliche amministrazioni italiane.

A quanto si apprende, Acn da giorni sta monitorando la situazione e supportando Westpole per il ripristino. Del resto proprio parlando del caso Westpole, il dg di Acn Bruno Frattasi, aveva sottolineato un paio di giorni fa: “L’Acn è intervenuta per analizzare la vastità dell’impatto e indicare le modalità di recupero dei dati e per aiutare Westpole a ripristinare i suoi servizi come pratica di resilienza. Acn ha infatti due funzioni: una è proteggere la superficie, la seconda è appunto far ripartire i servizi”. Intanto procedono anche le indagini della polizia postale sull’accaduto.