“Putin responsabile per Prigozhin? Menzogna assoluta”

“Vladimir Putin responsabile della morte di Evgheny Prigozhin? ”Una menzogna assoluta”. Lo dice il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha parlato delle ‘molte speculazioni in Occidente” circa il coinvolgimento del Cremlino ”nella tragica morte dei passeggeri dell’aereo” che si è schiantato mercoledì nella regione di Tver, ”tra cui Yevgeny Prigozhin”, fondatore della Wagner e leader della compagnia di mercenari.

”E’ troppo presto” per dire se Putin parteciperà ai funerali del fondatore della Wagner Yevgeny Prigozhin, ha aggiunto Peskov sottolineando che ”non sappiamo quanto dureranno le indagini e gli accertamenti necessari”.

”Non so nulla di quello che sarà il futuro della Wagner, non posso dirvi niente”, ma ”posso dire che il gruppo ha dato un grande contributo allo svolgimento dell’operazione militare in Ucraina, come ha ricordato il presidente” russo Vladimir Putin. E assicurando che ”l’eroismo di queste persone non sarà mai dimenticato”.