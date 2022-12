Qatargate, sequestrati 240mila euro sui conti di Panzeri

(Adnkronos) – Congelati 240mila euro sul conto di Antonio Panzeri e altri 200mila su quello della figlia Silvia. Il gip di Bergamo ha congelato con un decreto di sequestro preventivo, su richiesta della procura che ha eseguito un ordine di investigazione europeo della magistratura belga nell’indagine Qatargate, sei conti correnti intestati a Panzeri, alla figlia Silvia, all’ex segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati Luca Visentini e a Francesco Giorgi, ex collaboratore dell’ex eurodeputato arrestato.

Intanto la difesa di Maria Dolores Colleoni, moglie dell’ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, arrestato nell’inchiesta su presunte corruzione all’interno del Parlamento europeo, ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione dei giudici della corte d’assise di Brescia che hanno concesso al Belgio la consegna della donna, arrestata e attualmente ai domiciliari dopo il mandato di arresto europeo eseguito lo scorso 9 dicembre. In particolare, nel ricorso firmato dagli avvocati Angelo De Riso e Nicola Colli si fa riferimento a uno dei tempi sollevati in aula (durante l’udienza di consegna), ossia una serie di problemi persistenti nelle carceri belghe, tra cui il sovraffollamento e la carenza di personale. Il riferimento è a un report di un organo del Consiglio d’Europa, il ‘Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti’, pubblicato a novembre che evidenzia, per quanto riguarda il Belgio, “una diffusa obsolescenza delle carceri”, un sovraffollamento diffuso e problemi legati “alla carenza e insufficiente presenza di personale”.

Le condizioni carcerarie – sollevate come eccezione preliminare – sono valse un rinvio – al prossimo 3 gennaio – per Silvia Panzeri, anche lei destinataria di mandato di arresto europeo e anche lei come la madre accusata di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Decisione diversa, invece, era stata assunta da un altro collegio. Il ricorso di oggi interrompe la decisione presa lunedì scorso a Brescia, sarà la Cassazione – in tempi brevi – a dover decidere il destino giudiziario di Maria Dolores Colleoni.

Per la giustizia belga l’ex europarlamentare del Pd e poi di Articolo 1 è componente di “un’organizzazione criminale” che sarebbe finanziata da Marocco e Qatar, e la moglie 67enne (come la figlia) “sembra essere pienamente consapevole delle attività” del marito e sembra “persino partecipare nel trasporto dei ‘regali’, dati al Marocco da A.A., ambasciatore del Marocco in Polonia”, come si legge nel mandato firmato dal giudice Michel Claise.