Quando arriva il decreto Rilancio: tutte le ultime news sul dl Maggio

Forse, se si potesse fare un test sulle domande più ‘ricercate’ sui motori di ricerca, in questi giorni difficilmente ci si potrebbe imbattere in un interrogativo diversa da “quando arriva il decreto Rilancio?”

Proprio così. In attesa di uscire dalla crisi sanitaria prodotta dal coronavirus, la crisi economica che il Covid-19 ha generato ha preso ad accompagnare le vite di tutti noi e non sembra avere alcuna intenzione di abbandonare il campo. E’ per questo che da tempo il Governo è alla prese con un Decreto che avrebbe già dovuto fornire ampi e adeguati sostegni ai cittadini, alla imprese e agli autonomi, oltre che all’intero meccanismo produttivo e sanitario.

Un Decreto che era stato ribattezzato Decreto di Aprile, poi diventato Decreto di Maggio e ora che siamo verso la metà di Maggio ecco che si chiama decreto Rilancio.

Un rilancio che, si spera, arriverà. Ma intanto la gente si chiede: ma quando arriverà? Quando sarà operativo il decreto e quando giungeranno i soldi, i bonus, e tutte le procedure di sostegno?

Quando arriva il decreto Rilancio: Dal Decreto di Aprile a Decreto di Maggio

Sono molte le situazioni caotiche alzatesi intorno alle misure del decreto Rilancio, volto a potenziare nelle intenzioni le disposizioni già presenti con il decreto Cura Italia.

La maggioranza non riesce a trovare un accordo univoco, ma siamo comunque nelle ore imminenti.

Dalla prima bozza trapelata di quel che era noto come Decreto aprile che conteneva una quarantina di articoli, oggi la nuova versione nota come decreto Rilancio ne contiene oltre un centinaio.

Il Movimento 5 Stelle e Italia viva sono le voci più in contrapposizione all’interno della maggioranza, la cui disarmonia potrebbe anche portare ad una divisione delle misure da implementare, dando priorità a quelle più urgenti nel decreto Rilancio come il rifinanziamento della cassa integrazione, bonus INPS e ammortizzatori sociali), per poi integrare con ulteriori provvedimenti con un decreto separato.

Quando arriva il decreto Rilancio: oggi 11 Maggio 2020 ore 17.00 ecco le misure principali