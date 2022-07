“Questa sera rassegnerò le mie dimissioni”, il premier Mario Draghi gela il Paese: cosa accadrà?

Purtroppo era nell’aria e anche il fatto che nel pomeriggio il premier sia salito al Colle per parlare con il Presidente Mattarella, non lasciava certo presagire nulla di buono.

Draghi: “Questa compattezza è stata fondamentale per affrontare le sfide di questi mesi. Queste condizioni oggi non ci sono più”

E così poco fa, come hanno battuto tute le agenzie di stampa del Paese, il presidente del Consiglio ha annunciato che questa sera darà le sue dimissioni.

Come ha spiegato poco fa lo stesso Draghi, intervenendo nell’ambito del Cdm, “Dal mio discorso di insediamento in Parlamento – riporta l’agenzia di stampa Ansa – ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma di governo su cui le forze politiche avevano votato la fiducia. Questa compattezza è stata fondamentale per affrontare le sfide di questi mesi. Queste condizioni oggi non ci sono più“.

Draghi: “La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più. È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo”

Dunque, ha rimarcato ancora il capo dell’esecutivo, “La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più. È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo. In questi giorni da parte mia c’è stato il massimo impegno per proseguire nel cammino comune, anche cercando di venire incontro alle esigenze che mi sono state avanzate dalle forze politiche“.