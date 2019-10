Raffaella Carrà, chi è: età, vita privata, amori, carriera dell’artista che torna in Tv

Questa sera Raffaella Carrà torna in TV questa sera su Rai Tre con la trasmissione A Raccontare comincia Tu, uno show nel quale la notissima artista, showigirl e presentatrice per eccellenza, si intratterrà con ospiti celebri del piccolo e del grande schermo, della musica, della politica e dell’attualità per interviste a tutto tondo.

La puntata di questa sera 24 Ottobre 2019 sarà dedicata al grande cantante Renato Zero, con il quale verranno riviste le tappe fondamentali della sua carriera e, chissà, anche quelle della vita privata, passando dalla ex moglie fino ad arrivare al figlio adottivo del cantante romano.

Quanto a lei, l’intramontabile Raffaella Carrà si ripresenterà come sempre in gran forma e con tutto il suo smalto racconterà chi sono i suoi ospiti. E lei? Chi è lei? Chi è Raffaella Carrà e cosa sappiamo di lei?

Ecco dunque arrivato il momento di fare un excursus sulle sue tappe, sui suoi successi e sulla sua vita. Per scoprire, appunto, chi è Raffaella Carrà.

Raffaella Carrà, chi è: anni, successi, vita familiare, amori, segreti, programmi di successo in TV

Raffaella Carrà, chi è? Una lunga, lunghissima carriera per l’attrice, ballerina, cantante, presentatrice e showgirl che diventata nel tempo la storia della nostra televisione.

Non è facile sintetizzare la vita di Raffaella Carrà in un unico ambito artistico. Anzi, non si può. Perché lei ha rappresentato una realtà unica nel suo genere e nella sua epoca: quella di un’artista che ha disegnato nuovi percorsi professionali, spaziando da un settore all’altro.

A partire dalle sue canzoni (tradotte anche in America Latina), fino ai suoi balli e i suoi stacchetti, senza dimenticare le parentesi di attrice e alla perfezione con cui ha fatto e continua a fare la presentatrice e showgirl.

Di lei, Ettore Bernabei, un giorno, disse: “E’ come la Ferrari. La esporteremo in tutto il mondo”. Ecco chi è Raffaella Carrà: un lusso per l’Italia. Ed ecco i passi della sua vita e della carriera. Qui, un esempio dei suoi incredibili successi in un video.

Raffaella Carrà, chi è: infanzia e adolescenza, prime esperienze nello spettacolo

Raffaella Carrà è nata a Bologna il 18 giugno 1943. Raffaella Roberta Pelloni (questo il suo vero nome) si innamora della danza fin da piccolissima e 8 anni si iscrive all’Accademia Nazionale di Danza di Roma, dopo essersi trasferita nella Capitale con la famiglia.

Non passa nemmeno un anno e arriva il debutto in ambito artistico, precisamente nel mondo cinematografico. E’ infatti Graziella nel film Tormento del Passato del 1952, diretto da Mario Bonnard.

Nel 1960, già in età adolescenziale, è protagonista nel film ‘La lunga notte del ‘43’ di Florestano Vancini. Una recitazione cha la farà esplodere, rendendola nota al grande pubblico portandola poi a lavorare con personaggi straordinari come Marcello Mastroianni e Frank Sinatra.

Viene amata e odiata quando, a ‘Canzonissima’, si esibisce con la pancia nuda mentre canta Ma che musica maestro. E’ proprio ‘Canzonissima’ il teatro di quella che è forse la sua canzone più famosa, Tuca Tuca, oltre che di Chissà se va.

Questo invece è il video del suo celeberrimo tuca tuca.

A metà degli anni ’80, per Raffaella Carrà si aprono le porte della televisione con la conduzione di Domenica In. Lavorerà anche in Spagna, prima di tornare in Italia nel 1995 con lo straordinario successo di ‘Carramba che sorpresa’.

Raffaella Carra: la vita privata

Sono due i grandi amori ascrivibili alla vita privata di Raffaella Carrà. Il primo, quello forse più importante, è stato Gianni Boncompagni. La relazione con il regista è durata infatti ben 11 anni, dal 1969 al 1980. Successivamente, la cantante e showgirl ha conosciuto il coreografo Sergio Japino in Spagna. Anche questa relazione è però naufragata.