Rai, Annunziata: “Lascerò la trasmissione ma completerò le puntate”

(Adnkronos) – Dopo la notizia delle dimissioni dalla Rai in seguito alle nomine, Lucia Annunziata commenta la vicenda con una precisazione che arriva in diretta, durante il consueto collegamento con il Tg3 prima dell’inizio della trasmissione da lei condotta ‘Mezz’ora in più’ per il l’annuncio dei temi affrontati e degli ospiti della puntata. “Qualcuno ha sentito delle mie dimissioni ma voglio precisare che, secondo gli accordi con l’Azienda, lascerò questa trasmissione ma completerò la stagione andando avanti con le puntate fino a fine giugno”, ha spigato la giornalista.