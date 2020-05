Rai, Scuola a casa, orario lezioni per le Secondarie di secondo grado: canali e materie oggi 25 Maggio 2020

Anche quest’oggi 25 Maggio 2020 riprende il virtuoso percorso della Rai che, facendo leva sul proprio profilo storico, sta aiutando una grossa marea di allievi a fronte della ormai nota chiusura delle scuole in questa lunga fase dovuta alla pandemia da coronavirus, a continuare numerosi percorsi didattici.

Anche oggi 25 maggio 2020 dunque la rai lancia lezioni dettagliate: cosa apprenderanno ad esempio gli studenti delle secondarie di secondo grado?

Scuola a casa, orario lezioni per le Secondarie di secondo grado su Rai Scuola (canale 146) e RaiPlay

Oggi Lunedì 25 maggio, “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), RaiPlay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, propone una buona fetta di lezioni.

Andiamo, ora dopo ora, a vedere quali sono queste materie oggi:

08.30 – Inglese: Remote Clil Project – Human Rights / Progetto Clil a distanza – Diritti Umani, tenuta dalla professoressa Monica Bezzegato dell’Istituto “P. F. Calvi” di Pavia (replica alle 18.00)

09.30 – Matematica: I metodi di integrazione (seconda lezione sugli integrali indefiniti), con il professor Valerio Guido dell’IIss “Ettore Majorana” di Brindisi (replica alle 14.30)

10.30 – Italiano: Con leggerezza verso la molteplicità del mondo, con la professoressa Licia Olini del Liceo scientifico statale “Angelo Messedaglia” di Verona (replica alle 15.30)

13.00 – Produzioni vegetali: La gestione sostenibile del suolo, con la professoressa Alessandra Trapannone dell’ITA “Emilio Sereni” di Roma

Per Scuol@ Maturità:

19.30 – Geografia astronomica: I moti della Luna e quelli della Terra; Il sistema solare; Le coordinate geografiche; Le tre leggi di Keplero. Lezioni tenute da Licia