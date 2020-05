Rai, Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado: dove, a che ora, canali

Ancora una giornata di apprendimento e di didattica a distanza e da remoto per tanti giovani e giovanissimi italiani ed italiane che in questa fase 2 da pandemia da coronavirus continuano a fare i conti con diverse restrizioni e limitazioni che, pur tra le varie e progressive riaperture, non prevedono eccezioni per la scuola.

Come sappiamo infatti la scuola resta chiusa fino a settembre e tra le varie proposte, alcune accettate di buon grado dagli allievi e addetti ai lavori ed altre oggetto di dubbi e valutazioni, si continua a studiare a distanza.

Ecco che dunque i dispositivi smart sono fondamentali, come del resto lo sono anche gli aiuti che può fornire il servizio televisivo statale. Ovvero la Rai.

Che anche oggi propone lezioni e analisi didattiche a distanza. Cosa è previsto, per esempio, oggi 13 Maggio per gli allievi delle secondarie di secondo grado?

Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado

Le lezioni su Rai Scuola (canale 146) e RaiPlay

Mercoledì 13 maggio, “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), RaiPlay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, propone un elenco variegato di lezioni. Ecco quali:

08.30 – Spagnolo: Viajes (i viaggi), con il professor Marco Morretta dell’Istituto “Carlo Emilio Gadda” di Paderno Dugnano (Milano) (replica alle 18.30)

9.30 – Fisica: Forza di attrito statico, con il professor Valentino Lacquaniti del Liceo Statale “Terenzio Mamiani” di Roma (replica alle 14.30)

10.30 – Storia: Pearl Harbour. Il giorno dell’infamia?, con il professor Mauro Ricci del Liceo Ginnasio Statale “Orazio” di Roma (replica alle 15.30)

13.00 – Discipline grafiche – pittoriche: Il segno e il chiaroscuro, con la professoressa Marisa Antonacci del Liceo Artistico “Enzo Rossi” di Roma (replica alle 18.30)

Per Scuol@casa:

19.30 – Italiano: La parola e la nuova realtà: lingua e stile del romanzo del secondo Novecento. Il pensiero di Leopardi e il Novecento. Pirandello, Svevo e la coscienza del personaggio. Lezioni tenute da Valeria Della Valle, linguista, e da Giulio Ferroni, storico e critico della Letteratura.

Gli orari delle lezioni sono consultabili al link Rai Scuola, e invece le lezioni divise per unità didattica sono su sito di Rai Cultura.

