Rai, Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado: lezioni e materie 14 Maggio 2020

Anche oggi in casa Rai si fa davvero sul serio per quanto concerne la particolare e variegata offerta di didattica a distanza che, se già pur sempre ha contraddistinto il servizio pubblico attraverso alcuni noti percorsi formativi, in questa fase di pandemia da coronavirus con tutte le scuole chiuse, ha rafforzato il concetto.

Nella giornata odierna, 14 Maggio 2020, che cosa bolle in pentola e cosa vi è da seguire? Ecco in particolare l’orario delle lezioni per le secondarie di secondo grado.

Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado su Rai Scuola (canale 146) e RaiPlay

Giovedì 14 maggio, “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), RaiPlay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, ha in calendario il seguente particolare ciclo di materie:

08.30 – Tedesco: Tagesablauf, tenuta dalla professoressa Britta Roch del Liceo Scientifico e Linguistico Statale “F. Enriques” di Ostia (Roma) (replica alle 18.00)

9.30 – Scienze naturali: A spasso fra i geni, con la professoressa Carmen Giovannelli del Liceo Scientifico Statale “Bruno Tosi” di Busto Arsizio (Va) (replica alle 14.30)

10.30 – Latino e greco: Uomo e natura, con la professoressa Ada Mariani e la professoressa Clizia Gurreri del Liceo Socrate di Roma (replica alle 15.30)

13.00 – Educazione musicale: Loro come noi, con il professor Nino Faro e il professor Ferdinando D’Urso del Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” di Catania (replica alle 18.30)

Gli orari delle lezioni sono consultabili al link Rai Scuola, mentre le lezioni divise per unità didattica sono sul sito di Rai Cultura.