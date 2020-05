Rai, Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado oggi 22 Maggio 2020

Anche nella giornata odierne 22 Maggio 2020 ci sarà in tutto il mondo scolastico italiano il solito problematico ma per certi versi anche innovativo percorso di studio a distanza. Le nuove forme di didattica da remoto che sono state rese di fatto necessarie e obbligatorie a fronte del generalizzato lockdown prodotto dalla pandemia da coronavirus, ha portato tutte le scuole italiane a restare chiuse se non altro fino a settembre.

Per studiare dunque gli italiani devono per forza attrezzarsi con modalità smart a distanza e con mezzi digitali. In questo senso aiuta anche la televisione perchè in casa Rai, da tempo si è avviato un virtuoso progetto di distanza attraverso i canali dedicati.

Ecco infatti oggi cosa la Rai prevede oer gli studenti delle secondarie di secondo grado.

Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado

su Rai Scuola (canale 146) e RaiPlay

Oggi, Venerdì 22 maggio, “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), RaiPlay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, come al solito propone sveglie mattutine e programmi ben definiti di lezioni e materie.

Eccole:

08.30 – Russo: Lezioni di russo, tenuta dalla professoressa Darya Vasilyeva dell’istituto “Magnaghi Solari” di Salso Maggiore Terme (PR) (replica alle 18.00)

9.30 – Progettazione architettonica: La progettazione architettonica, con la professoressa Teresa Mariniello del Liceo Artistico di Brera, Milano (replica alle 14.30)

10.30 – Cittadinanza e Costituzione: Caro Giovanni, caro Paolo… la vostra storia, le nostre vite (replica alle 15.30)

13.00 – Educazione fisica: L’efficienza fisica per la salute e il benessere/2, con il professor Mario Bellucci del Liceo Scientifico “Farnesina” di Roma

Gli orari delle lezioni sono sempre disponibili al link Rai Scuola, mentre le lezioni divise per unità didattica sono sul sito di Rai Cultura.