Rai, Scuola a casa, orario lezioni per Primarie e Secondarie di primo grado: canali e materie 8 Maggio 2020

Ancora niente apertura per la scuola e niente lezioni sui banchi se non virtualmente. E’ uno degli effetti più duraturi della pandemia da coronavirus. Il lockdown per il covid-19 ha prodotto conseguenze e effetti in ogni ambito, ma certo per la scuola le cose non sono destinate a cambiare a breve.

Anche nella Fase 2 iniziata il 4 Maggio la scuola non è aperta e le attività scolastiche sono stoppate fino a settembre e si studia dunque in modalità digitale.

Si fa lezione e didattica a distanza e a sostenere il percorso anche la Rai che ha lanciato un progetto di didattica a distanza . Oggi, 8 Maggio in dettaglio ci occupiamo delle lezioni per le primarie e secondarie di primo grado.

Scuola a casa, orario lezioni per Primarie e Secondarie di primo grado

Quattordicesimo giorno di lezioni su Rai Gulp (canale 42) e RaiPlay con La Banda dei Fuoriclasse. Oggi, Venerdì 8 maggio, alle ore 9.15, a “La Banda dei FuoriClasse”, in diretta su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e su RaiPlay, proseguono le lezioni per la scuola primaria, con il maestro Alex Corlazzoli.

Ecco le specifiche e le lezioni, ora per ora:

9.15 “Domani è la Festa dell’Europa: i padri dell’Europa”;

9.20 Italiano: il mito;

9.30 Storia: la civiltà Cretese;

9.40 Arte: il Parmigianino;

9.50 Attività motoria: il tunnel con Ilaria Valli;

9.55 La musica classica;

10.00 Geografia ed educazione civica: l’Europa unita.

Dalle 10.15 la seconda parte dedicata alle scuole Secondarie di primo grado che avrà come tema “Luci e ombre”.

10.15 Buchi neri/buchi bianchi;

10.25 Le ombre cinesi;

10.30 Il manifesto della comunicazione non ostile (con Carlotta Cubeddu);

10.40 Cos’è la luce?;

10.45 Luci e ombre: l’invenzione del Cinema e i fratelli Lumiere;

10.50 Sport Stories: Cricket con Hashir Iftikhar;

10.55 Arte: Caravaggio, maestro delle luci e delle ombre;

11.10 Break: Selena Gomez & The scene “Hit the lights”;

11.15 Letteratura: Salvatore Quasimodo;

11.20 Storia: la Seconda Guerra Mondiale (con il prof. Enrico Galiano);

11.30 English: il suono [ɔ:];

11.40 Matematica.