Rai, Scuola a casa, orario lezioni per Primarie e Secondarie di primo grado oggi 25 Maggio 2020

Rai, Scuola a casa, orario lezioni per Primarie e Secondarie di primo...

Ancora un giorno importante in questo inizio di settimana, per poter affrontare il tema spinoso della formazione scolastica ai tempi dei coronavirus attraverso la Rai. In particolare oggi 25 Maggio 2020 alla luce del fatto che continuano ad essere chiuse le scuole, la possibilità di fare didattica da distanza è aiutata ancora una volta dalla Rai con la sua variegata offerta.

Materie, lezioni, insegnanti e canali dedicati: la Rai da tempo fa le cose in grande da questo punto di vista. E oggi, 25 Maggio 2020 cosa prevedono per esempio le lezioni per le primaria e secondaria di primo grado?

Scuola a casa, orario lezioni per Primarie e Secondarie di primo grado RaiGulp (canale 42) e RaiPlay

Oggi Lunedì 25 maggio, alle ore 9.15, a “La Banda dei FuoriClasse”, in diretta su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e su RaiPlay, proseguono secondo i programmi le lezioni per la scuola primaria, con la maestra Alessandra Pederzoli.

Ecco in elenco, stando al comunicato Rai emesso con chiarezza sul sito web, quelle che sono le indicazioni su orari e materie:

9.15 Scienze: i mammiferi e gli uccelli;

9.25 Storia: i Micenei;

9.40 Attività motoria: il percorso con Ilaria Valli;

9.45 Ed. ambientale: l’eccesso di imballaggi, il Km0, lo spreco dell’acqua, la raccolta differenziata;

9.55 Arte: Berthe Morisot e gli Impressionisti;

10.05 Inglese con Fumbleland.

Dalle 10.15 la seconda parte dedicata alle scuole secondarie di primo grado e che avrà come tema “Segreti e Bugie”.

ore 10.15 Scienze: la natura mente – strategie animali per ingannare (con la prof.ssa Francesca Buoninconti)

10.25 Italiano: il romanzo giallo;

10.40 Storia: i soldati al fronte (con la prof.ssa Paola Regiani);

10.40 Break: Thirty Seconds To Mars “A Beautiful Lie”;

10.50 Ermetismo (con il prof. Enrico Galiano);

10.55 Letteratura: Eugenio Montale;

10.50 Esperimento in cucina (con il prof. Giuseppe Paschetto);

11.10 Laboratorio: costruire un periscopio;

11.20 Sport Stories: canoa slalom con Marta Bertoncelli;

11.30 Mistery: il Forte di San Leo;

11.40 Portogallo: sulle tracce dei Templari;

11.50 Cosa ci fa paura?