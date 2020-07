Rai1, oggi 1 Luglio 2020 in prima serata Vasco Rossi: ecco il docufilm sul Modena Park, tre ore, 35 canzoni, ecco quali, 40 anni di musica 

Rai1, oggi 1 Luglio 2020 in prima serata Vasco Rossi: ecco il...

Un evento eccezionale, su Rai1, oggi 1 Luglio 2020 in prime time con Vasco Rossi: arriva il docufilm sul Modena Park, per la bellezza di tre ore di spettacolo, con 35 meravigliose canzoni del Komandante spaziando nei suoi 40 anni di musica.

mercoledì 1 luglio 2020 Vasco Rossi sbarca in televisione e, verosimilmente, sbanca l’auditel. Andrà senz’altro alla grande l’evento del Modena Park che chiamerà all’appello in tv una valanga di fan. Questi intanto sono gli ascolti di ieri sera.

Rai1, oggi 1 Luglio 2020 in prime time Vasco Rossi tre ore di Rock: ecco quali brani

Oltre tre ore di rock. Più di trentacinque canzoni. Una sintesi della carriera davanti a 225 mila spettatori con le emozioni del Modena Park, il concertone del 2017 con cui Vasco Rossi festeggiò i propri 40 anni di attività musicale, racchiuse in uno speciale in onda stasera su Rai1 alle 20.35.

L’evento sarà al centro del docufilm Vasco – La Tempesta perfetta, contraddistinto da una recente intervista al cantante stesso e con le testimonianze di alcuni volti dello spettacolo.

A cura di Giorgio Verdelli e per la regia di Pepsy Romanoff, lo speciale parla della notte modenese che Vasco trasformò in un grande raduno di fan e che Rai1 trasmise in diretta con la conduzione di Paolo Bonolis.

La voce narrante del docufilm sarà quella di Vinicio Marchioni, attore che è stato anche coprotagonista del video ‘Un mondo migliore’.

“In questo momento sospeso, dopo una tremenda pandemia che ha messo in discussione tutte le nostre certezze, rivivere un evento assoluto, come la tempesta perfetta di Modena Park, ci fa sperare che quello che verrà sarà un mondo migliore“ ha detto il curatore Verdelli, citando al valore metaforico che il Modena Park può rappresentare attualmente, a tre anni di distanza, in un Paese travolto dalle paure del coronavirus.

Le immagini del concerto e le canzoni del Blasco saranno accompagnate da un’intervista registrata i primi di giugno a Rimini, dove si dovevano svolgere le prove del Vasco Non Stop Live Festival 2020, tour che, a causa del Covbid-19, è stato rinviato a giugno 2021.

La voce del rocker di Zocca sarà accompagnata da personaggi dello spettacolo che lo conoscono ed apprezzano: da Luca Zingaretti ad Anna Foglietta, da Laura Pausini a Stefano Massini, da Francesco Montanari ad Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi ed Isabella Ferrari. E poi loro, i fan, pronti ancora a festeggiare i 40 anni di carriera del ‘Komandante’.