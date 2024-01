Real Madrid vince Supercoppa, Barcellona battuto 4-1

(Adnkronos) – Il Real Madrid batte il Barcellona per 4-1 e conquista la Supercoppa di Spagna oggi 14 gennaio 2024. Nella finale giocata a Riad, i blancos trionfano con la tripletta di Vinicius e il gol di Rodrygo. Vinicius apre le marcature al 7′ e raddoppia al 10′, consentendo alla squadra allenata da Ancelotti di ipotecare il successo già in avvio. Il Barcellona prova a rientrare in partita con la rete di Lewandowski al 33′, ma prima dell’intervallo il Real cala il tris: ancora Vinicius, stavolta su rigore, fa centro al 39′. Nella ripresa arriva il poker con la marcatura di Rodrygo al 64′.