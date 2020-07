Reazione a Catena, puntata 10 luglio 2020: le Regine di Fiori, chi ha vinto, il montepremi e qual è la parola finale

Reazione a catena, puntata 10 Luglio 2020: come sarà andato oggi l’appuntamento appena terminato con Liorni su Rai1? Dopo gli exploit lunghi e fortunati dei Sali e Scendi, come proseguirà la performance delle Regine di fiori? Oggi, venerdì 10 Luglio 2020 abbiamo assistito ad una nuova puntata di Reazione a Catena, il format che dal 29 Giugno 2020 ha fatto ritorno nella fascia preserale di Rai1, raccogliendo molto in quanto a share.

Dopo i buoni esiti delle scorse giornate (ecco qui i dati di share e ascolti della puntata ancora precedente) il programma su Rai1 ogni sera dalle 18,45 con Marco Liorni fa giocare due squadre in gara. Abbiamo visto, l’arrivo delle Regine di Fiori, le nuove campionesse che sono riuscite a sconfiggere i Sali e Scendi. Inoltre, le tre amiche padovane hanno vinto, al primo colpo, 1.735 euro. Ma oggi come è andata?

Che cosa è accaduto nella puntata di oggi 10 Luglio 2020 di Reazione a catena terminata proprio adesso? Ecco chi ha giocato, e quale squadra si è aggiudicata la vittoria e la possibilità di tornare domani.

Reazione a Catena: oggi 10 Luglio 2020 su Rai1, Regine di Fiori, contro chi, chi ha vinto

Ecco come è andata oggi.

Sfida tutta al femminile questa sera. Per confermarsi campionesse, Miledi, Cristina e Marina, ovvero le Regine di Fiori da Padova, hanno sfidato le Gemellissime, Benedetta, Adriana e Maria Cristina da Cosenza.

Le campionesse hanno preso il largo nei primi giochi, tanto d’esser riuscite a raggranellare la bellezza di 121 mila euro. Per quanto riguarda, invece, le tre sorelle gemelle hanno accumulato solamente 20 mila euro.

Tutto, però, viene deciso dalla manche dell’Intesa vincente. Le Gemellissime hanno iniziato per prime la fase decisiva, e sono riuscite a indovinare solamente sette parole in un minuto effettivo. Le Regine di Fiori, invece, nello stesso lasso di tempo hanno totalizzato undici punti. Le tre amiche padovane sono le nuove campionesse. Al loro montepremi sono stati aggiunti prima 30 mila euro di bonus e poi, grazie alle tante parole indovinate nell’Intesa, altri 11 mila euro.

Le Regine di Fiori hanno affrontato così l’Ultima catena con un montepremi iniziale pari a 162 mila euro, la cifra più alta di sempre per il game show. Le tre amiche padovane, in questa fase, hanno dimezzato tre volte, e sono riuscite a mantenere 20.250 euro, che si sono giocate all’Ultima parola.

Le Regine di Fiori, per portarsi a casa il malloppo, hanno cercato una parola, che iniziava per LE e finiva con O, e che legava con FRESCO. Le tre signore, da regolamento, potevano comprare il “terzo elemento”, una parola inizio in cambio di metà montepremi. Il trio padovano ha deciso di comprarlo e, per 10.125 euro, la parola doveva legare a FRESCO e a FINE. Le Regine di Fiori hanno detto LEGGERO e, per la seconda volta, hanno vinto il montepremi rimasto.

Reazione a Catena: puntata 9 Luglio 2020

Miledi, Cristina e Marina, ovvero le Regine di Fiori da Padova, hanno duellato con i Tre di Notte. La squadra sfidante, proveniente da Roma, è formata dal capitano Simone, da suo fratello Paolo, laureando in Ingegneria Informatica e da Bogdan, laureato in Ingegneria Aeronautica.

Con un sorpasso all’ultimo gli sfidanti hanno conquistato 74 mila euro. Le campionesse, 63 mila euro: poi, nella manche dell’Intesa vincente i Tre di Notte non indovinavano la parola ELICOTTERO, mentre le Regine di Fiori, con TARZAN in cinque secondi, si sono riconfermavano campionesse. Al loro montepremi sono stati aggiunti prima 30 mila euro di bonus e poi, grazie alle tante parole indovinate nell’Intesa, altri 9 mila euro.

Le tre amiche padovane hanno affrontato l’Ultima catena con un montepremi iniziale pari a 102 mila euro. Le campionesse, in questa fase, hanno dimezzato ben cinque volte, tenendo 3.188 euro all’Ultima parola. Le Regine di Fiori, per portarsi a casa il malloppo, hanno dovuto cercare una parola, che iniziava per CA e finiva con A, e che collegava con SCUOLA. Il trio tutto al femminile poteva comprare il “terzo elemento”, una parola indizio in cambio di metà montepremi. Le campionesse hanno deciso di comprarlo e, per 1.594 euro, la parola doveva legare a SCUOLA e a BORSA. Le Regine di Fiori hanno detto CARTELLA ma la parola vincente, in realtà, era CAMPANELLA.

