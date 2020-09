Reazione a Catena, puntata 18 settembre 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente

Reazione a catena, puntata 18 settembre 2020: anche oggi con Marco Liorni un nuovo appuntamento con Reazione a catena e a provare a indovinare quale sarà la squadra campione e il montepremi. Il format preserale di Rai1 si basa sui giochi di intuizione e di parole, e anche nel 18/09/2020, con Marco Liorni su Rai1, ha intrattenuto moltissimi fan.

Reazione a catena, il format sugli incastri lessicali e legami di parole, con due squadre in gara. Cosa è accaduto oggi 18 settembre 2020? Abbiamo visto con attenzione una nuova puntata di Reazione a Catena: ma cosa è successo?

Il programma su Rai1 tutte le sere dalle 18,45 con Marco Liorni fa disputare il game a due squadre in gara. Dunque, nella puntata del 18 settembre cosa è successo? Reazione a catena finita proprio ora: ecco chi ha giocato, e quale squadra ha conquistato la vittoria e la possibilità di tornare domani.

Ecco gli aggiornamenti di Italia Sera in tempo reale della puntata del 18 settembre 2020 di Reazione a Catena e il racconto, passaggio dopo passo, degli esiti.

Reazione a Catena: 18 settembre 2020 su Rai1, chi ha vinto

Il preserale di Rai1 Reazione a catena ha appena concluso una nuova puntata. Ma che cosa è accaduto nei minuti nel finale del programma? Chi si è portato in testa ed ha vinto la puntata? Ecco come è andata oggi.

È tuttora la squadra da battere e che, se resisterà fino al 27 settembre, parteciperà alla prossima edizione. Per la diciottesima volta sono scesi in campo i Tre alla Seconda da Firenze. I fratelli Bartoloni, Marco, Francesco e Tommaso, questa sera hanno affrontato i Colpi di Testa. La squadra sfidante, proveniente da Genova, è formata da Andrea, Davide e Luca, tre amici che giocano a calcio.

A chiudere in vantaggio sono stati i campioni in carica con 77 mila euro. Gli sfidanti, invece, hanno accumulato 64 mila euro e, per questo motivo, sono state le prime ad affrontare “l’Intesa vincente”.

Nella fase decisiva per conquistare il titolo di squadra campione e l’accesso alla finale, i tre genovesi sono riusciti ad indovinare cinque parole in un minuto effettivo. I fratelli Bartoloni, invece, nello stesso lasso di tempo hanno totalizzato ventiquattro punti, realizzando così il loro record personale in questa fase. I Tre alla Seconda si sono riconfermati campioni per la diciottesima volta. Al loro montepremi, sono stati aggiunti prima 30 mila euro di bonus e poi, grazie alle parole indovinate nell’Intesa, altri 24 mila euro.

I campioni hanno affrontato “L’ultima catena” con un montepremi iniziale pari a 131 mila euro. I fratelli Bartoloni, in questa fase, hanno dimezzato ben undici volte, riuscendo così a mantenere solamente 64 euro che si sono giocati con “L’ultima parola”.

Per portarsi a casa questa piccola somma, i Tre alla Seconda hanno cercato una parola, che iniziava per SC e finiva con O, e che legava con VIA. I fratelli Bartoloni potevano comprare il “terzo elemento”, una parola indizio in cambio di metà montepremi. La squadra campione ha deciso, ormai, di provarci dicendo SCIVOLATO. Il terzo elemento era ROSA mentre la parola vincente, in realtà, era SCAMPO.

