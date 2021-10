Riapertura discoteche, Costa: “Per capienza mi auguro si possa arrivare al 50%”

Per il settore delle discoteche “finalmente arriva un segnale di riapertura e ripartenza, al momento al 35%” della capienza “ma oggi ci sarà la decisione definitiva” in Cdm “e in queste ora ci sia ancora la possibilità di arrivare al 50% è il mio augurio e la mia opinione”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1.

Per quanto riguarda la possibile revisione della lunghezza delle quarantene per gli studenti vaccini “dobbiamo assolutamente ridurla, perché noi dobbiamo garantire la prosecuzione della scuola in presenza”, ha sottolineato il sottosegretario