Rieti, lavori per viabilità dopo apertura superstrada: tutti i dettagli

Dopo la recente riapertura della superstrada e i giornate di traffico che ne sono seguiti, i lavori per realizzare nuovi svincoli, che saranno completati intorno alla metà di maggio, comporteranno una nuova chiusura fino al 7 aprile. Nello specifico, sarà chiusa la corsia di marcia direzione Rieti-Cittaducale della nuova rotatoria della SS4, diramazione Rieti-Nucleo Industriale.

Altri lavori sono in corso anche sull’acquedotto Aps, e ci saranno alcune interruzioni temporanee dell’approvvigionamento idrico. Oggi, dalle 10 alle 13, ci sarà uno stop in vie come Pistignano, Cese, Pantane, Colle Orso, Poggio Fidoni e Piani Sant’Elia; dalle 14 alle 17 sarà interrotta temporaneamente l’erogazione in via Piano Colle e via Colle Santo Stefano. Domani, invece, dalle 10 alle 13, ci saranno interruzioni temporanee in via Valle Lupetta, Colle Orso, via Pantane, Piani Sant’Elia, San Vincenzo e Poggio Fidoni. Infine, giovedì, la fornitura idrica subirà un’interruzione dalle 9 alle 13 in via Cavone, Via Pantane, Colle Orso, San Vincenzo, Poggio Fidoni e Piani Sant’Elia.

(sg)