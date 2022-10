Rifiuti – Presidente dell’Osservatorio Sicurezza e Legalità della Regione: Sequestri alla Gomorra del Lazio

“Grazie alla Procura e alla Questura di Roma che hanno congiuntamente proposto il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per un valore di 10 milioni di euro emesso dalla Sezione delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma nei confronti di un imprenditore dei rifiuti già coinvolto nell’inchiesta “Dark Side”, una delle più importanti operazioni di criminalità ambientale nel Lazio.

Il provvedimento è il frutto di indagini complesse del Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e della Divisione Anticrimine della Questura di Roma diretta dalla dott.ssa Angela Altamura, ai quali va la nostra più sincera gratitudine.

Il sequestro di questa mattina rappresenta un duro colpo alla Gomorra dei Rifiuti del Lazio composta da imprenditori senza scrupoli che, in nome del profitto, non hanno esitato al trasporto e allo sversamento nei nostri territori di rifiuti tossici altamente pericolosi per l’ambiente e per la salute dei cittadini”.

Così in una nota Gianpiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza e Legalità della Regione Lazio.

Max