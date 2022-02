Rincari energia, nel Cdm di venerdì sarà approvato un dl da 4 miliardi di euro per ‘alleggerire’ le bollette, che in un anno saranno raddoppiate, avverte consumatori.it

Ormai la situazione sta divenendo insostenibile, rincari che non soltanto penalizzano drammaticamente le famiglie italiane ma ce, con altrettanta urgenza, rischiano di mettere in ginocchio moltissime aziende ed attività in tutto il Paese.

Rincaro bollette energetiche: il governo pronto a presentare un nuovo dl nel Cdm fissato per venerdì

Dunque, rispetto alle salatissime bollette legate al consumo dell’energia elettrica e del gas, il governo (a dispetto dei già 10,2 miliardi messi in campo, fin dalle scorso luglio), è intenzionato ad intervenire nuovamente anzi, addirittura oggi girava voce che già per il Cdm previsto domani, si sarebbe affrontato il problema cercando una rapida soluzione. Poi, soltanto in serata è stato annunciato che il decreto bollette sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri fissato per venerdì prossimo.

Rincaro bollette energetiche: dal Mef voci interne parlano di un intervento da 4 miliardi de euro. Ne seguiranno altri

Fonti interne a Palazzo Chigi hanno rivelato che dal Mef si parla di un nuovo dl che dovrebbe comportare ad altri 4 miliardi di euro. Anzi, a quanto sembra, si tratterà di uno fra i tanti che dovrebbero seguire. E questo lascia presagire che di rialzi e di crisi energetiche, avremo di che lamentarci per molto altro tipo ancora…

Vignola ( consumatori.it ): “Il caro energia sta diventando drammatico per le famiglie e le imprese italiane”

D’altra parte, come spiegato, la situazione è già ‘ora’ insostenibile. Come conferma il responsabile Energia di consumatori.it., Marco Vignola, “Il caro energia sta diventando drammatico per le famiglie e le imprese italiane con aumenti mai registrati negli ultimi anni. Se consideriamo i dati relativi agli aggiornamenti dei prezzi di riferimento dell’Arera le famiglie stanno ricevendo una bolletta doppia rispetto allo scorso anno. La luce – spiega – per la famiglia tipo nel mercato di tutela, nel I trim 2022 è aumentata del 55% rispetto al IV trim 2021, ma addirittura del 129,5% rispetto al I trim 2021, mentre il gas è salito, rispettivamente, del 41,8% e del 94,3%”.

Vignola ( consumatori.it ): “Le bollette in un anno sono più che raddoppiate, per aumenti che superano i 1000 euro all’anno”

Insomma, prosegue Vignola, “Le bollette in un anno sono più che raddoppiate per la luce, 2,3 volte e quasi raddoppiate per il gas, 1,94 volte. Ovviamente la spesa finale è determinata dai volumi di consumo, ma di certo si tratta di aumenti che superano per il consumatore domestico tipo i 1000 euro all’anno“.

