Rincari, Letta: “Chiediamo al governo di monitorare l’aumento dei prezzi e di essere pronto a intervenire”

“La nostra competitività oggi ha bisogno di essere sicura che non ci si fermi per colpa di Putin, della guerra e dei prezzi dell’energia che stanno schizzando e rischiano di mettere in ginocchio l’economia. C’è il tema della pesca, dell’autotrasporto. Ci sarà bisogno di reintervenire. Chiediamo al governo di monitorare e intervenire quando la situazione purtroppo sarà ancora più complicata“.

Così da Lodi, dove si trova per sostenere la candidatura a sindaco di Andrea Furegato, il segretario del Pd ha commentato l’improvvisa impennata dei prezzi, che rischiano di mandare in crisi milioni di famiglie italiane.

Letta: “Chiediamo al governo di monitorare l’aumento dei prezzi e di essere pronto a intervenire”

Come ha quindi tenuto ad informare Letta, “Su nostra richiesta il governo è già intervenuto contro la crescita del costo dell’energia e dei carburanti. Noi chiediamo al governo di monitorare l’aumento dei prezzi e di essere pronto a intervenire“.

Letta: “Il tema del salario minimo non ha nulla a che vedere con la competitività delle imprese”

Quindi, altro tema caldo, il salario minimo: “La questione non ha nulla a che vedere con la competitività delle imprese, pagare una persona 3-4 euro l’ora significa semplicemente sfruttarla“.

Letta: “L’assenza di salario minimo decreta la morte dei lavoratori che si ritrovano a lavorare con paghe non dignitose”

“L’assenza di salario minimo – incalza il segretario del Pd – decreta la morte delle imprese? Decreta la morte dei lavoratori che si ritrovano a lavorare con paghe non dignitose e non degne di un Paese civile. Paghe da 3-4 euro non sono da Paese degno e intervenire con il salario minimo significa attuare l’art.1 della Costituzione. La direttiva Ue è un’ottima spinta, noi ci siamo e vorremmo diventasse legge prima della fine di questa legislatura. Non aspettiamo la prossima, sarebbe un gravissimo errore“.

Max