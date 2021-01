Risveglio ghiacciato quest’oggi a Roma e nel Lazio: gli interventi

Risveglio ghiacciato quest’oggi a Roma e nel Lazio. Il brusco calo delle temperature del weekend ha i tratti ghiacciati di strade chiuse, deviazioni e tanto lavoro per Polizia Locale e volontari della protezione civile: soprattutto a ridosso di aree verdi e marciapiedi, lastre ghiacciate e fuoriuscite di acqua hanno creato disagi a Roma nord con la chiusura della Panoramica.

Chiuse anche via Formia, tra via di Acqua Bullicante e via Terracina, e la Salaria. Nevischio nella Capitale e traffico rallentato sulla diramazione A1 con mezzi spargisale tra l’innesto dell’A1 Milano-Napoli e quello GRA in direzione della Capitale.

A Ponte Mammolo, sulla via Tiburtina, tragedia per uno scooterista 38enne, morto in seguito ad un incidente intorno alle 6:30: sul per i rilievi scientifici e ricostruire l’accaduto gli agenti della Polizia che hanno chiuso il tratto tra via di Casal dei Pazzi e via Cassino, direzione centro. Protezione Civile e Polizia a lavoro su diverse altre arterie.

In particolare, in zona Tiberina per rimuovere detriti caduti sulla strada e nei Comuni di Rocca Piora, Segni, Gorga e Monte Livata.

Le Associazioni di categoria manifestano intanto nella Capitale per chiedere al Campidoglio e alla sindaca Raggi di aprire le stazioni delle metropolitane ai senzatetto: una prima misura emergenziale per metterli al riparo dal gelo intenso e dalle temperature sottozero.