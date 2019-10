Rocco Siffredi, chi è la moglie Rosa Caracciolo: età, carriera, vita privata, foto, gossip, porno, film hard

Suo marito e suo figlio questa sera, come altre volte, prenderanno parte ad un nuovo salotto televisivo per potersi raccontare. Ma lei, che col marito condivide tutto, ma davvero tutto, non sarà certo gelosa di ciò che uscirà fuori. Perché la loro famiglia, pur non essendo particolarmente ortodossa, è tuttavia sana, unita e molto legata.

Lei è Rosa Caracciolo la moglie del notissimo porno attore Rocco Siffredi, che questa sera insieme al figlio Leonardo Tano prenderà parte alla trasmissione Live Non è la D’Urso, ovviamente con Barbara D’Urso, per confessarsi.

Ma chi è la moglie di Rocco Siffredi Rosa Caracciolo? Cosa conosciamo di lei, dei suoi esordi, e della loro storia d’amore?

Dunque chi è la moglie di Rocco Siffredi, Rosa Caracciolo? La donna, che prova sempre a difendere la vita privata, da anni è accanto all’attore porno e all’inizio condivideva con lui la stessa carriera.

Se Rocco Siffredi è un personaggio conosciuto da tutti, sua moglie Rosa Caracciolo ha sempre assunto un ruolo un po’ più riservato, nonostante i due siano sposati dal lontano 1993.

Certo, con qualche eccezione: come alcuni di voi ricorderanno, nel 2015 è uscito un reality intitolato “Casa Siffredi” dove Rocco e consorte hanno aperto la loro casa ai telespettatori per raccontare la loro vita privata. Ad ogni modo, ecco tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Di origini ungheresi, ma naturalizzata italiana, Rózsa Tassi, pseudonimo di Rosa Caracciolo, è la bellissima moglie di Rocco Siffredi. I due si amano da oltre un quarto di secolo e hanno sempre avuto un rapporto fatto di amore e grande passione che ha subito messo da parte i preconcetti sulla professione di attori porno.

La signora Siffredi ha quarantasei anni (portati davvero benissimo): dopo un inizio di carriera come modella culminato con il titolo di Miss Ungheria 1990, si è trasferita a Cannes, dove è stata assunta come hostess a una fiera del porno. Proprio lì è avvenuto l’incontro con Rocco Siffredi.

Rocco Siffredi si era trovato senza attrice per il suo film Il guardaspalle e propose la parte a Rosa, che accettò nonostante non avesse alcuna esperienza in quel campo, a condizione però che fosse solo ed esclusivamente lui ad affiancarla nelle scene hard. Un ciak dopo l’altro, è sbocciato l’amore.

Nel 1993 il matrimonio in quel di Riccione, e tre anni dopo il primo bebè, Lorenzo, seguito poi da Leonardo: due figli “giganti” proprio come il padre (raggiungono entrambi il metro e 90 di altezza) e che oggi hanno rispettivamente ventitré e vent’anni.