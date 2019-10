Leonardo Tano, chi è il figlio di Rocco Siffredi: età, moda, foto, gossip, carriera, madre, perchè è così popolare e carriera hard del padre

Si continua a parlare davvero tanto, in questo periodo, di Leonardo Tano. Come sanno, Leonardo, che questa sera tra l’altro prenderà parte col papà alla trasmissione Live Non è la D’Urso con Barbara D’Urso proprio oggi 20 Ottobre 2019, è il figlio di Rocco Siffredi, il celeberrimo attore porno famosissimo per le sue decine di film hard.

Leonardo e il padre Rocco Siffredi parteciperanno questa sera alla puntata di Barbara D’Urso per parlare di loro, di famiglia e per confessarsi. Ma chi è il figlio di Rocco Siffredi: cosa sappiamo di lui?

Leonardo Tano, chi è il figlio di Rocco Siffredi. Ecco tutte le sue ‘doti’ e la carriera di modello di intimo

Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi ha fatto il suo debutto come modello (di intimo). Leonardo Tano, naturalmente è soprattutto conosciuto come il figlio di Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo, è il nuovo argomento preferito del web da quando ha fatto il suo debutto come modello – di intimo – per MSGM.

Giovanissimo, dotato di un fisico incredibile, classe 1999, Leonardo ha stupito tutti mettendo in mostra un fisico invidiabile ma anche tanta autoironia.

Famosissimo ormai su Instagram, il talentuoso figlio di Rocco Siffredi ha un seguitissimo profilo: eccolo. leonardotano

Leonardo Tano, chi è il figlio di Rocco Siffredi: Vita privata, genitori e fidanzata

Nonostante i genitori di Leonardo siamo i ‘sovrani’ dell’hard, sono riusciti a tenere la loro vita privata lontano dai riflettori. Leonardo Tani è il secondo figlio della coppia; il primogenito invece si chiama Lorenzo, di 3 anni più grande.

Non si sa se Leonardo abbia una fidanzata o meno. Ma cosa fa nella vita? Leonardo ha deciso di non seguire le orme del padre per quanto riguarda la carriera lavorativa.

Questo con MSGM è stato il suo debutto da modello, e lo stesso Leonardo ha detto più volte di non disdegnare affatto la carriera sui set fotografici, e gli scatti di Kito Munoz sembrano promettere bene.

Leonardo Tano, chi è il figlio di Rocco Siffredi: il padre lo incorona elogiandone le ‘doti’

Anche se Leonardo ha deciso di non seguire la carriera lavorativa del padre, non è detto che non possa esserci un futuro per lui nel mondo dei film a luci rosse. A dirlo è stato proprio il padre Rocco Siffredi, che nel presentarlo al grande pubblico durante un red carpet ha dichiarato: «Leonardo sarà una grande pornostar, ha delle ‘doti’ molto più sviluppate delle mie».