Roland Garros 2022, Nadal e le (fake) news sul ritiro: cosa succede

(Adnkronos) – Rafa Nadal si ritira dopo la finale del Roland Garros 2022? Le voci si rincorrono sul futuro del 36enne spagnolo, che si appresta a scendere in campo sulla terra rossa di Parigi contro il norvegese Casper Ruud. Nadal, a caccia del 14esimo titolo al Roland Garros e del 22esimo Slam, secondo l’emittente RMC Sport avrebbe convocato una conferenza stampa ‘supplementare’ per la serata di oggi. L’appuntamento è stato associato ad una imminente comunicazione ‘definitiva’ del mancino di Manacor. Ad arricchire il quadro, anche l’ipotizzata presenza di Roger Federer a Parigi per un copione da film: Nadal annuncia il ritiro alla presenza del suo amico-rivale. “Tutte fake news”, interviene però su Twitter Benito Perez Barbadillo, storico manager di Nadal. “Le informazioni apparse su alcuni mezzi di comunicazione in relazione alla richiesta di una seconda conferenza stampa da parte di Rafa Nadal sono completamente false”, scrive.