Roma 1 – Juve 0 – Battuta finalmente una grande all’Olimpico. La Roma riparte con un eurogol di Mancini

Impossibile cancellare i rimpianti per la scandalosa prestazione di Cremona (e infatti

Mourinho lo ricorda opportunamente a fine gara davanti a microfoni e taccuini) ma

stavolta la Roma riesce finalmente nell’impresa di battere all’Olimpico una delle

prime quattro squadre in classifica (e la Juve lo era tolti i 15 punti di penalizzazione).

Non succedeva da anni (così come restare imbattuti coi bianconeri nelle due sfide di

campionato era datato 2003/2004) e la squadra di Mourinho, più che tatticamente

(opinabile la scelta iniziale di giocare con Dybala falso nove e Abraham in panchina) ha ottenuto i tre punti con la fame e la voglia collettiva di battersi su ogni pallone.

Reattiva e concentrata, la Roma ha imbrigliato la Juve in una partita che ha visto

pochissime occasioni da goal in un primo tempo giocato a ritmi bassi e squadre

frenate.

Difesa attenta e rocciosa, centrocampo folto guidato da un Matic in grande

spolvero e al quale si sono aggiunti a sostegno Pellegrini e Wijnaldum (per la verità

piuttosto spaesato) che però hanno lasciato praticamente abbandonato Dybala in fase

offensiva.

C’è voluto un gran goal di Mancini ad inizio ripresa da fuori area a

sbloccare la gara che alla fine vedrà la Juve colpire tre pali (oltre ad un paio di belle parate di un Rui Patricio alla sua migliore prova da molti mesi in qua) e rimanere in 10 per la puerile espulsione di Kean appena entrato per il forcing finale.

Con Mourinho pronto prima del goal a far entrare Abraham e Karsdorp per poi rimandare

le sostituzioni al 72’ e finire col doppio centravanti dopo aver iniziato senza.

Dopo il successo della Lazio a Napoli la vittoria con la Juve era l’unico risultato possibile per proseguire la corsa Champions con concrete possibilità di successo. Agganciato il quarto posto in condominio col Milan e in attesa della Real Sociedad, ora la Roma affronta la doppia settimana decisiva in campionato e Europa League con ambizioni ritrovate e rinnovate energie psicologiche. Ridisfare il castello dei sogni sarebbe un delitto.

Le pagelle di Roma-Juventus 1-0

Rui Patricio 7, Mancini 7,5, Smalling 6,5, Ibanez 6,5, Zalewski 5 (dal 64’ Karsdorp

5,5), Cristante 6,5 , Matic 7, Spinazzola 6,5, Wijnaldum 5 (dal 72’ Bove 6), Pellegrini 6 (dall’85’ Belotti ng), Dybala 5,5 (dal 72’ Abraham 5,5) . All. Mourinho 6,5

Claudio Fontanini