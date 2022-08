Roma, accordo per ridare linfa all’Uccelliera di Villa Borghese

Un accordo di collaborazione tra Roma Capitale, attraverso la Sovrintendenza Capitolina, il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative, il Dipartimento Tutela Ambientale, e Galleria Borghese-Ministero della Cultura. Obiettivo quello della valorizzazione del complesso costituito dall’“Uccelliera”, dai Giardini Segreti (I-II-III Giardino) e dal Parterre di Piazzale Scipione Borghese di Villa Borghese. Questo il contenuto della delibera presentata dall’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor e approvata dalla Giunta.

All’avvenuta risoluzione di un contenzioso pregresso, Roma Capitale e Ministero della Cultura sottoscriveranno infatti un accordo per dare impulso e opportunità ad uno dei luoghi più pregiati della città, la realtà museale della Galleria Borghese, insieme all’Uccelliera e ai giardini segreti, complesso unico concepito da Scipione Borghese all’inizio del Seicento come sede di collezioni d’arte, botaniche e ornitologiche di rara importanza.

Ai sensi di questo nuovo accordo, che durerà 5 anni, la “Galleria Borghese” si renderà disponibile ad assumere a propria cura e spese gli oneri economici correlati alla manutenzione ordinaria dell’“Uccelliera”, al recupero dei giardini storici e degli arredi connessi e a tutti gli interventi necessari e urgenti per un importo non inferiore a 500mila euro.

Roma Capitale si impegnerà in cambio a concedere in comodato d’uso gratuito alla Galleria Borghese l’utilizzo per finalità culturali dell’edificio e dei giardini e a snellire, per quanto possibile, il rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla-osta in favore degli interventi di manutenzione e valorizzazione.

Un tavolo tecnico con tutte le parti rappresentate si riunirà a marzo, ma anche in via straordinaria, per valutare una programmazione annuale, condividendo progetti di manutenzione e proposte di promozione culturale.

“Ministero della Cultura e Roma Capitale – ha dichiarato il Ministro della Cultura, Dario Franceschini – rinnovano la reciproca collaborazione nell’interesse superiore dei cittadini romani e dei turisti, che potranno godere di un luogo a lungo celato della Città Eterna”.

“Roma Capitale e Ministero della Cultura si accordano per valorizzare un’area tra le più pregiate di Roma – ha detto il Sindaco Roberto Gualtieri – e danno una dimostrazione concreta dei risultati importanti che l’intesa tra istituzioni può garantire a vantaggio di tutti. L’Uccelliera di Villa Borghese e i preziosi giardini segreti vivranno una importante fase di rinascita, che sarà in grado di mostrare al meglio l’enorme ricchezza che rappresentano”.

“Grazie a questo accordo – ha aggiunto il Direttore Generale della Galleria Borghese, Francesca Cappelletti – il Complesso dell’Uccelliera, dei Giardini Segreti e del Parterre torneranno a vivere insieme alla collezione della Galleria, ampliando l’offerta museale di uno dei più preziosi siti culturali della Capitale”.

“Con questa delibera diamo una grande opportunità di valorizzazione ad un’altra delle meraviglie della nostra città – ha spiegato l’assessore alla Cultura Miguel Gotor – riuscendo a risolvere ogni criticità del passato e garantendo con il prossimo accordo il comodato d’uso gratuito a Galleria Borghese di aree che saranno in tal modo protagoniste di importanti interventi di rilancio, riqualificazione e promozione”.