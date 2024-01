Roma Ambiente –  M5S-LCR: “Nuovo biodigestore di Solfarata autorizzato da un ufficio senza poteri!”

“Chiederemo al Presidente Rocca, che forse soffre di amnesia, di bloccare immediatamente il nuovo progetto di biodigestore in area Solfarata nel Municipio IX, autorizzato erroneamente con provvedimento regionale (c.d. PAUR) lo scorso 2 gennaio.

Gli uffici regionali sembrano aver dimenticato che da luglio 2022, data della nomina di Gualtieri come commissario straordinario ai rifiuti di Roma, tutti gli impianti che ricadono all’interno del perimetro della Capitale non sono più soggetti alle autorizzazioni regionali; devono invece passare dal commissario.

Peraltro, il biodigestore di Solfarata non è neanche compreso nel Piano rifiuti autorizzato dal commissario, né potrebbe esserlo: questo perché ricade all’interno della Riserva di Decima Malafede e violerebbe così il ‘vincolo Bondi’, ossia quel vincolo di tutela dell’Agro Romano nato proprio per evitare la cementificazione di queste parti pregevoli della nostra città.

A questo punto il quadro è chiaro: si emanano provvedimenti ‘a casaccio’ tentando di risolvere il problema dei rifiuti. Nella speranza che i cittadini, sopraffatti, si stanchino di protestare“.

Cosi in una nota il Capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio Antonio De Santis, e la Capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX, Carla Canale.

Max