Roma, apre ad Ostia il primo Mercato sociale per le famiglie in difficoltà: ore lavoro e tessera punti per fare la spesa

Roma, apre ad Ostia il primo Mercato sociale per le famiglie in...

Inaugurato stamattina il primo Mercato Sociale di Roma Capitale. Nel mercato dell’Appagliatore ad Ostia apre un negozio dove fare la spesa senza soldi. Si potrà utilizzare una card che verrà ricaricata attraverso il tempo che le persone riusciranno a dedicare ai lavori socialmente utili per il territorio.

Il box aperto alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi e della presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo è di fatto un negozio di alimentari per le persone e i nuclei familiari del territorio che si trovano in uno stato di bisogno.

I servizi sociali del X Municipio di Roma Capitale individueranno, attraverso determinati requisiti, le famiglie che sono in difficoltà e a loro verrà consegnata una tessera a punti, con cui fare la spesa di alimenti di prima necessità, detersivi e prodotti per l’igiene intima. Un piccolo reparto e anche dedicato alla prima infanzia e alle persone celiache.

Le famiglie potranno ricaricare le loro tessere tramite ore lavoro: o direttamente nel Mercato sociale o in attività sul territorio sempre legate al tema sociale. Lavori socialmente utili o anche volontariato per la cura del verde. I progetti, in cui saranno coinvolte le persone in difficoltà, saranno a termine, con una durata di 3, 6 o 12 mesi.

Inoltre è prevista anche un’attività di formazione per chi dovrà lavorare nel Mercato sociale. Si pensa al conseguimento dell’attestato HACCP. Questo permetterà, ad esempio, di implementare i prodotti presenti nel Mercato sociale e “vendere” non solo prodotti in scatola ma anche frutta, verdura ed altri generi alimentari freschi.

Un’opportunità nata in occasione dell’emergenza sanitaria in atto ma che, come ha avuto modo di spiegare la Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo, “continuerà nel tempo per consentire a quanti sono in difficoltà economica di poter contare su alimenti essenziali per la propria famiglia”. Si tratta del primo punto del genere aperto nella Capitale, una iniziativa che l’Amministrazione lidense ha fortemente voluto portandola ad essere di fatto il Municipio pilota della città.

Punti tessera mensili

1 persona da 35 a 50; 2 persone da 50 a 70; 3 persone da 70 a 90; 4 persone da 90 a 105; 5 e oltre da 105 a 130. 5 punti di integrazione per ogni bambino da 0 a 3 anni e 10 punti per ogni neonato da 0 a 1 anno.

La mail alla quale inoltrare la domanda per poter effettuare la spesa al Mercato sociale è: mercatosociale.mun10@comune.roma.it