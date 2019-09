Roma-Atalanta, probabili formazioni: Fonseca con la difesa a 3

Fonseca cambia pelle, si adatta all’avversario e non ha paura di infrangere il suo ‘dogma’. La Roma dell’allenatore portoghese contro l’Atalanta potrebbe infatti schierarsi con la difesa a 3. È questa la novità emersa nelle ultime ore. Improvvisa e impronosticabile. Perché Fonseca ha sempre adottato il 4-2-3-1 e perché nelle ultime gare quel modulo gli ha portato risultati positivi.

Per questo è ancora da capire quale sarà lo schieramento utilizzato dalla squadra giallorossa: “Ci saranno diverse novità”, ha annunciato Fonseca in conferenza stampa, forse sottintendendo proprio il cambio del modulo. Intanto c’è una certezza: farà il suo esordio con la maglia giallorossa Smalling, arrivato in estate dal Manchester United. In caso di passaggio alla difesa a farne le spese potrebbe essere Mkhitaryan, mentre Zaniolo è pronto a partire titolare.

Atalanta, Muriel non c’è

In casa Atalanta invece c’è da invertire un trend negativo che va avanti dall’inizio della nuova stagione. La squadra di Gasperini sembra infatti lontana dalla meravigliosa creatura che lo scorso anno ha centrato la Champions. Il pareggio in rimonta contro la Fiorentina porterà di certo entusiasmo, ma di fronte ci sarà una squadra tosta come la Roma.

Per questo Gasperini dovrà scegliere con cura la formazione da schierare all’Olimpico, per cercare di invertire la tendenza. E dovrà farlo senza l’acciaccato Muriel, alle prese con una tonsillite.

Le probabili formazioni di Roma e Atalanta:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Fazio, Jesus; Spinazzola, Veretout, Cristante, Kolarov; Zaniolo, Pellegrini; Dzeko.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Malinovskyi, Ilicic; Gomez.