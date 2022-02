(Adnkronos) – Incidente mortale ieri sera in via Nomentana a Mentana, vicino Roma. Un uomo di 55 anni. alla guida di un’utilitaria, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura finendo sul marciapiede e ha investito un pedone di 56 anni. Il 56enne è deceduto e i soccorritori del 118, arrivati sul posto insieme ai carabinieri di Mentana, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri indagano sull’accaduto per chiarire la dinamica.