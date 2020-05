Roma, bus in fiamme nella Galleria Giovanni XXIII: intossicato automobilista

Autobus in fiamme questa mattina a Roma. Il mezzo Atac della linea 46 ha preso fuoco alle 5.30 circa mentre era nella Galleria Giovanni XXIII. A bordo non c’erano passeggeri. L’autista ha provato a spegnere l’incendio mentre venivano allertati i vigili del fuoco, che sono intervenuti insieme alla Polizia Locale. Un automobilista è stato trasportato in codice giallo al Policlinico Gemelli per intossicazione da fumo. Secondo quanto si apprende l’uomo ha abbandonato l’automobile sotto la galleria per uscire a piedi e chiedere soccorso. La galleria, invasa dal fumo, è stata chiusa in entrambe le direzioni fino alle 9.30 circa, quando è stata riaperta solo in direzione Foro Italico.

Atac sottolinea che “l’autobus era in servizio da 16 anni. Quello di oggi è il secondo caso di incendio distruttivo di una vettura nel 2020. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, i casi di incendio distruttivi sono diminuiti del 50%. Rispetto al 2018, i casi complessivi di incendio sono diminuiti dell’80%”.