Roma, ‘caso Catarci’, Lcr: “Il 28 giugno la Commissione trasparenza sulle progressioni di carriera da noi richiesta”

“L’Assessore al Personale Catarci non può e, soprattutto, non deve ignorare i legittimi rilievi delle organizzazioni sindacali in merito alle progressioni verticali previste dal Contratto decentrato in via di definizione.

A tal proposito, ho chiesto la convocazione di una Commissione Trasparenza – fissata per mercoledì 28 giugno – al fine di avere i necessari chiarimenti sui motivi che hanno indotto questa Amministrazione ad assumere decisioni che sembrerebbero del tutto unilaterali in materia di progressioni verticali.

In tal senso, ci aspettiamo che l’assessore Catarci venga in Commissione ad esporre le ragioni delle scelte fatte”.

Lo dichiara, in una nota, l’ex assessore al Personale e capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis.

