Roma, Consulta Disabilità, Celli: “organismo a supporto politiche per città inclusiva e accessibile”

“Con la prima seduta della ‘Consulta cittadina permanente per i diritti delle persone con disabilità’ e l’elezione del Direttivo e della Presidente Urlira Aldina, prende forma e vita un organismo che sarà prezioso per Roma Capitale nel mettere in campo politiche e azioni volte a garantire dignità e pari opportunità a tutti nella nostra città”. Ad affermarlo la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, a margine della seduta che si è tenuta nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

“La nostra amministrazione punta a rafforzare e migliorare tutte le iniziative a favore delle persone con disabilità e, al tempo stesso, di tante famiglie romane. Il supporto della Consulta sarà importante per garantire risposte e servizi efficaci. Il nostro obiettivo è avere una città inclusiva, accessibile e vicina a tutti, senza barriere, ostacoli e superando qualsiasi diversità: dalle scuole al lavoro, dalle strutture sportive ai mezzi di trasporto, ai servizi sui territori, agli spazi per la cultura. Il lavoro da fare è tanto, dobbiamo farlo tutti insieme, in sinergia con le associazioni e il Terzo Settore, attraverso un reciproco scambio di esperienze e proposte da trasformare in passi concreti ogni giorno”, conclude la Presidente Celli.

(sg)