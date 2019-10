Roma, controlli della Guardia Costiera nel Car di Guidonia: sequestrati 500 kg pesce

Operazione della Guardia Costiera di contrasto all’illecita commercializzazione di prodotti ittici: la scorsa notte 500 chili di pesce privo delle informazioni minime sulla tracciabilità sono stati sequestrati nel centro agroalimentare di Roma a Guidonia. Si è conclusa questa mattina l’attività di controllo sulla filiera della pesca condotta dagli uomini della Guardia Costiera di Roma insieme al personale della Polizia Stradale sottosezione di Roma, che ha portato al sequestro di circa 500 kg di prodotto ittico, presso il C.A.R. (centro agroalimentare di Roma) di Guidonia. Il personale ha svolto un’attenta attività di controllo in materia di pesca, attraverso azioni finalizzate alla verifica delle modalità di conservazione, commercializzazione, messa in vendita nonché di carattere generale (sottomisura ed etichettatura), delle specie ittiche presenti. Attività che ha consentito nella notte di procedere al sequestro del prodotto pronto a rifornire le attività commerciali della Capitale privo delle informazioni minime obbligatorie in materia di tracciabilità. Contestualmente sono state elevate sanzioni per un totale di 7.500 euro. Inoltre, durante l’attività sono state rilevate mancanze alle procedure di autocontrollo, in quanto diversi automezzi erano impiegati per il trasporto di prodotto ittico fresco e congelato privi della prevista comunicazione al Comune Competente (s.c.i.a.) “Segnalazione Certificata Inizio Attività”. Sono state quindi elevate sanzioni per altri 3.000 euro.