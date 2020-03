Roma, Coronavirus, una persona positiva ad Ostia

L’emergenza Coronavirus arriva a toccare anche il Comune di Roma, dopo essere stato riscontrato in provincia e nelle aree limitrofe. Un uomo di 75 anni residente ad Ostia, quartiere litoraneo di Roma, è risultato positivo al test per il coronavirus.

Il paziente era ricoverato all’ospedale Grassi di Ostia, dopo essersi presentato al Pronto Soccorso. Attualmente l’uomo è stato trasferito allo Spallanzani per ricevere i trattamenti più adeguati.

Il 75enne è un ingegnere rientrato di recente da un viaggio a Zanzibar. Sfortunatamente, l’uomo non ha rispettato le indicazioni per chi manifesta sintomi come tosse o febbre, contattando il numero telefonico dedicato, ma si è presentato al pronto soccorso diventando un potenziale rischio per la collettività.