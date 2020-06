Roma di Sera, puntata di martedì 16 giugno 2020: guarda la replica (Video)

Ospite della puntata di “Roma di Sera” di martedì 16 giugno è stata Monica Lozzi, Presidente del Municipio VII del M5S e da giorni sotto i riflettori perché disponibile a candidarsi a Sindaca nelle elezioni del 2021, “contro” la Sindaca Raggi, che a sua volta ha annunciato di volersi ricandidare. E nell’intervista di Andrea Bozzi non ha indietreggiato affatto, anzi: “La candidatura della Raggi doveva essere condivisa con la base, ma non è stato fatto.

Così come la scelta di nominare l’ex Presidente del Municipio IV Della Casa commissario del Municipio, dopo che è stata sfiduciata dalla nostra stessa maggioranza e il Consiglio è caduto. Credo che il dialogo che ci aspettavamo tra la Sindaca e i nostri elettori e noi stessi amministratori eletti non ci sia mai stato come speravamo”. Poi l’affondo: “In quattro anni di lavoro non siamo mai riusciti a sederci con la Raggi per parlare di linee politiche comuni. Ma noi abbiamo fatto il massimo che potevamo con i poteri limitati di un Municipio. Questa città andrebbe riformata e sono tra quelli che credono che sia ora di fare una riforma creando i Comuni Metropolitani che, come a Berlino o a Londra, rendano efficace un governo della città, perché ogni volta ci troviamo a pregare i Dipartimenti capitolini anche solo per mettere una nuova fontanella e questo è assurdo”.

Alla domanda di un telespettatore se si candiderà in Campidoglio con destra o sinistra, la Lozzi ha risposto “con i cittadini”. Tantissime le domande dei telespettatori sui temi dei vari quartieri, a cui la Presidente ha risposto. Poi i servizi di Leo Marrani, nati dalle segnalazioni dei telespettatori di “Roma di Sera”. Tra questi, un approfondimento su un tratto della nuova ciclabile in zona Quadraro da mettere in sicurezza – “lo faremo” – e un attraversamento pedonale in via Tuscolana, vicino alla rampa del Gra, già segnalato dalla nostra trasmissione come molto pericoloso. La Lozzi ha annunciato di aver trovato i fondi per realizzare un marciapiede e metterlo in sicurezza a breve.