Roma di Sera, temi e ospiti della puntata di martedì 9 giugno 2020 (Video)

A “Roma di Sera” nella puntata di martedì 9 giugno si è parlato di “Covid-19“, ospite il Professor Aldo Ferrara, docente di malattie respiratorie, che ha spiegato quali siano ad oggi i tre riconosciuti che favoriscono la maggior aggressività del virus: “inquinamento atmosferico, densità abitativa e patologie pregresse dei vasi sanguigni”.

Per lo stesso Ferrara, esperto anche di mobilità, purtroppo Roma è destinata ad avere sempre più traffico automobilistico, “perché biciclette e monopattini di cui tanto si parla sono usate dai più giovani, ma mentre Atac soffrirà sempre di più per riduzione di posti e quindi di ricavi e perciò non aumenterà l’offerta di trasporto pubblico, alla maggior parte dei cittadini non resterà che prendere l’auto”.

Poi la tragedia dell’Infernetto, quartiere a due passi da Ostia, che ha sconvolto l’Italia, dove il povero Mattia di soli 14 anni, a spasso con gli amici, finita la scuola, è stato travolto e ucciso da un 21enne alla guida della sua auto. Quindi il servizio di Leo Marrani, nato dalla segnalazione di un telespettatore, come spesso accade nella trasmissione di Andrea Bozzi, che ha denunciato una strada di Tor Pignattara, via Alò Giovannoli, piena di sporcizia e degradata anche da un cantiere dove dovevano essere realizzati box e opere pubbliche, fermo incredibilmente per contenziosi legali da ben 15 anni. Ha risposto il Presidente del Municipio V Giovanni Boccuzzi, del M5S, che ha promesso a “Roma di Sera” di far fare quanto prima una pulizia della strada.