Roma, domenica ecologica oggi domenica 20 novembre: orari, chi può circolare

(Adnkronos) – Oggi, domenica 20 novembre 2022, a Roma è una domenica ecologica. Si tratta della prima delle cinque ‘domeniche ecologiche’ per la quale, con un’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, è stato disposto il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore a scoppio nella zona Ztl ‘Fascia Verde’ dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Le altre date prescelte sono: 4 dicembre 2022, 8 gennaio 2023, 5 febbraio 2023 e 26 marzo 2023.

Per questa domenica verrà mantenuto il perimetro della ‘Fascia Verde’ e saranno applicate le stesse deroghe previste per la stagione invernale 2021-2022. Nelle deroghe rientrano, tra gli altri, i veicoli elettrici o ibridi, quelli alimentati a metano, Gpl o Bi-Fuel, i veicoli con motore a benzina Euro 6, i ciclomotori con motore 4 tempi Euro 2 e successivi, i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi, i mezzi adibiti al trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili o trattamenti sanitari per malattie gravi e per i casi di accertamento legati all’emergenza Covid-19, compresa la somministrazione dei vaccini. Tutte le ulteriori esenzioni/deroghe sono indicate nell’ordinanza del Sindaco consultabile sul portale di Roma Capitale.