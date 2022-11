Roma, Dybala, compleanno e obiettivi. Il compleanno è tempo di bilanci. Lo è anche per Paulo Dybala che oggi compie 29 anni. Dopo i sacrifici, con otto ore al giorno di fisioterapia a cui Dybala si è sottoposto per cercare di non perdere l’appuntamento col Mondiale l’argentino sarà in Qatar. Poi tornerà alla Roma. Dybala, ha sottoscritto un contratto triennale con opzione per un ulteriore quarto anno in giallorosso, ma con clausola di rescissione da 20 milioni utile all’argentino per liberarsi. Presto per delineare scenari futuri: ora alle porte c’è il sogno della coppa del Mondo.