Roma e Lazio per la pace, l’evento in Campidoglio

A pochi giorni dal derby della Capitale, Lazio e Roma scendono in campo per la pace. Oggi, in Campidoglio, alcuni rappresentanti dei due club hanno partecipato all’evento ‘Roma e Lazio per la pace’, in favore del popolo ucraino e per sensibilizzare sulla guerra che mietendo vittime e profughi in fuga dai missili.

Presente all’evento anche il sindaco Gualtieri, che ha fatto gli onori di casa presentando gli ospiti: “Sono davvero felice di essere qui con Sergio Oliveira e Immobile, con le società Roma e Lazio, alla vigilia di questo derby per cui è stato registrato anche il tutto esaurito all’Olimpico. È importante che in un momento così difficile, con una terribile guerra che sconvolge l’Europa, con l’Ucraina aggredita militarmente, tanti rifugiati che stiamo accogliendo anche a Roma, arrivi dalle due squadre un segnale di pace, solidarietà, fratellanza”, ha detto il primo cittadino.

Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, ha accolto con entusiasmo l’invito: “Ringrazio il sindaco per averci accolto nella sua casa. Come ha detto bene Sergio, abbiamo grandi responsabilità e lo faremo in una gara molto importante che verrà vista praticamente in tutto il mondo. Coglieremo l’occasione per sensibilizzare ancora di più le persone sulla pace. Avremo questa responsabilità in campo, segnalata con questa maglia che indosseremo con orgoglio e molto volentieri. Grazie a tutti per essere qui, che sia un bello spettacolo”.

Parola poi Sergio Oliveira, il centrocampista della Roma arrivato nella capitale a gennaio: “Sono molto felice di essere qui con il sindaco di Roma e con Immobile. Tutti noi abbiamo grande responsabilità per promuovere la pace. Ieri ho tifato per la squadra in tribuna e abbiamo ottenuto una grande qualificazione ai quarti di Conference League. Oggi tornerò a Trigoria per prepararmi a un derby che vogliamo vincere”.