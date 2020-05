Roma, esplosione in palazzina a Marino: persone sotto le macerie

Esplosione in una palazzina a Marino. Alle 20 circa diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via G. Carissimi 40 nel comune alle porte di Roma per l’esplosione causata da una fuga di gas che ha coinvolto l’intera palazzina di 3 piani. Secondo quanto riferito, sotto le macerie sono rimaste 4 persone, tra cui una bambina. Si lavora per recuperare le persone sepolte dai calcinacci. Sul posto carabinieri e 118.

Aggiornamento ore 21

Sono tre le persone coinvolte nel crollo della palazzina a Marino. A quanto si apprende, la bambina e una donna sono in buone condizioni mentre un’altra donna è stata portata in ospedale in stato di incoscienza.

Aggiornamento ore 21.35

Tutte e 3 le persone coinvolte nel crollo della palazzina sono state portate in ospedale. La più grave è una donna di 53 anni di nazionalità rumena, trasportata al Sant’Eugenio di Roma. Le altre due, madre e figlia di 4 anni italiane, sono state medicate all’ospedale di Frascati e al momento sono in condizioni stazionarie. Le squadre dei Vigili del fuoco continuano a lavorare per mettere in sicurezza l’area coinvolta dall’eplosione.