Roma Expo 2030, Raggi: “Da settembre nuova fase di lavoro, a beneficio della Città e per coinvolgere i cittadini”

“Anche il Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, audito in Commissione Expo, ritiene che questo appuntamento debba diventare patrimonio comune della Città. Per questo motivo, da settembre i lavori della Commissione entreranno in una nuova fase: sarà, infatti, necessario capire in che modo tutta la Città potrà beneficiare di questo storico evento e come coinvolgere tutti i cittadini.

Si tratterà di una nuova importante tappa di un percorso comune e partecipato nel quale tutti possano essere parte attiva”.

Così, attraverso un comunicato, la Consigliera Capitolina Virginia Raggi, Presidente Commissione Speciale Expo 2030.

La Raggi: “Un’occasione storica per presentarsi come laboratorio di ‘rigenerazione urbana, inclusione e innovazione’”

“Expo 2030 – prosegue l’ex sindaco della Capitale – è per Roma occasione storica per presentarsi come laboratorio di ‘rigenerazione urbana, inclusione e innovazione’.

Nella massima unità d’azione, nella sinergia tra i principali attori istituzionali, locali e nazionali, le realtà produttive, i soggetti interessati e tutti i cittadini, potremo vincere insieme questa sfida epocale per Roma e per l’Italia intera”.

Max