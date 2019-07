Roma, Fazio: “Mi sento romano, non vedo l’ora di iniziare”

L’accento non lo direbbe, ma ormai Federico Fazio si sente un vero romano. Lo ha confermato lo stesso difensore nel corso di un’intervista rilasciata a Roma Radio. La prossima stagione il brasiliano dovrà riscattare l’annata opaca che lo ha visto protagonista negli ultimi 12 mesi, con l’addio di Manolas sarà lui uno dei leader della difesa.

Il suo futuro è giallorosso, tanto che a Roma si sente a casa, così come la sua famiglia: “Da quando sono arrivato mi sono sentito bene a Roma, mi sento romano. Anche la mia famiglia si trova bene. Sarà una stagione emozionante per tutti, dobbiamo conoscere il nuovo allenatore. Nel calcio spesso cambiano gli allenatori, è una cosa normale. Dobbiamo allenarci al massimo in questo periodo”, ha affermato il difensore ai canali ufficiali della società giallorossa.

Fazio: “Fonseca? Non vedo l’ora di allenarmi con lui”

Fazio ha poi parlato del nuovo allenatore Fonseca: “Quando lo abbiamo incontrato da avversario con lo Shakhtar giocava bene, fu una partita difficile per il freddo e per il loro gioco. Non sono preoccupato per il gioco di Fonseca. Mi piace giocare il pallone, aspetto con ansia questi allenamenti. Dobbiamo essere compatti. Se abbiamo una difesa alta, la squadra deve essere compatta”.

Chiusura sugli obiettivi della stagione: “Ci saranno tanti cambiamenti nelle squadre che lottano per la Champions League perché tanti hanno cambiato. Anche noi dobbiamo adattarci al nuovo allenatore, sarà una grande sfida. Sarà molto importante l’inizio del campionato, rimanendo davanti, perché ti dà fiducia. Penso sia molto buono avere un allenatore esigente, la competitività fa grande la squadra e questo ti fa migliorare in campionato. Dobbiamo allenarci forte in questo periodo. Lui era un ex difensore, questo mi darà un po’ di vantaggio”, ha concluso Fazio.